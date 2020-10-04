Ödemiş’in iyilik ve dayanışma minibüsü

Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, meclis üyesi Sema Bilgi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi Ertuğrul Mahallesi İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri ziyaret edip kırtasiye desteği paketlerini dağıttı. Kaptan, “Pandemi sürecinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılarken, küçük hediyelerle de motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz” dedi.