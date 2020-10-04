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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’in iyilik ve dayanışma minibüsü
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    04.10.2020 - 00:04 |

    Ödemiş’in iyilik ve dayanışma minibüsü

    Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve merkeze uzak mahallelerde vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda giyecek yardımında bulunun iyilik ve dayanışma minibüsü, öğrencilere kırtasiye desteği vermeye başladı.

    Ödemiş’in iyilik ve dayanışma minibüsü

    Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, meclis üyesi Sema Bilgi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi Ertuğrul Mahallesi İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri ziyaret edip kırtasiye desteği paketlerini dağıttı. Kaptan, “Pandemi sürecinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılarken, küçük hediyelerle de motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

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