03.02.2020 - 00:02 |
Ödemişliler emin ellerde
Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hasta nakil hizmetinden 2019 yılında 986 kişi yararlandı. 51 mahalledeki ücretsiz sağlık taramalarına 2 bin 260 kişi katılırken Ödemiş Belediyesi ihtiyaç sahibi oturan hastalar için de İzmir’deki hastanelere ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı.
Ekipler, evleri ziyaret ediyor
Kent merkezinde ve çevredeki uzak mahallelerde evde sağlık hizmetlerini de sürdüren ekipler, 2019 yılında 223 hastaya ulaştı. Bin 497 kez pansuman, 556 kez enjeksiyon, serum ve sonda değişimi hizmeti sundu. Kentteki sağlık kuruluşlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşın farklı konularla ilgili belediyeden talepleri de ilgili birimlere aktarıldı.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.