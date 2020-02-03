Ödemişliler emin ellerde

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hasta nakil hizmetinden 2019 yılında 986 kişi yararlandı. 51 mahalledeki ücretsiz sağlık taramalarına 2 bin 260 kişi katılırken Ödemiş Belediyesi ihtiyaç sahibi oturan hastalar için de İzmir’deki hastanelere ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı.

Ekipler, evleri ziyaret ediyor

Kent merkezinde ve çevredeki uzak mahallelerde evde sağlık hizmetlerini de sürdüren ekipler, 2019 yılında 223 hastaya ulaştı. Bin 497 kez pansuman, 556 kez enjeksiyon, serum ve sonda değişimi hizmeti sundu. Kentteki sağlık kuruluşlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşın farklı konularla ilgili belediyeden talepleri de ilgili birimlere aktarıldı.