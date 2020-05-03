Ödemişliler seferber

Ödemiş Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde artan talebi de göz önüne aldı, maske dikim atölyesi oluşturdu. Ödemiş Belediyesi FabLab bünyesindeki makinelerin tahsis edildiği Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi’nin dikiş makinelerinin kullanıldığı üretimde, Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri ve gönüllüler günde ortalama 2 bin maske dikiyor.

Maske üretimini büyük bir özveriyle sürdüren gönüllülere teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Salgının görüldüğü ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu fedakarlığı ve dayanışmayı daima hatırlayacağız” diye konuştu.