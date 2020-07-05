Ödemiş’te altyapı yatırımları hızlandı

Ödemiş’in merkez ve kırsal mahallelerinde süren çalışmalarla içme suyu ve atık su arıtma konusunda ihtiyaçlar değerlendirildi.



99 mahalleye hizmet

Başkan Eriş, “Başkanımız Tunç Soyer, Ödemiş’in verimli topraklara sahip olduğunu, burada kirliliğin önüne geçmek için atık su tesislerine önem verileceğini söyledi. Bunun için adımların atılması sevindirici. Kaymakçı Mahallemizin atık su arıtma ve içme suyu sorunlarının çözümü başta olmak üzere Gölcük, Bozdağ, Yolüstü, Çayır gibi mahallelerimizin atık su arıtma tesisleri konusunu da ele aldık. Kent merkezimizdeki yağmur suyu hatlarıyla ilgili ihale sürecini konuştuk. Yağışlarda yaşanabilen sıkıntıların önüne geçilecek önemli bir yatırım kentimize kazandırılacak”dedi.

Eriş, Ödemiş’in 99 mahallesinin tamamına en güzel hizmetleri götürmek için çabaladıklarını ifade etti.