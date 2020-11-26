Ödemiş’te duygu dolu açılış

Görev yaparken hayatını kaybeden öğretmenlerin adlarının yer aldığı anıtın ve parkın açılışı duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu anıt sevdiklerimizi yüreğimizde yaşatmamız için. Bu Öğretmenler Günü’nde onlar yanı başımızda biliyoruz” dedi. Açılış sonrası, ailelerle birlikte dikilen çınar ağacına can suyu verildi.