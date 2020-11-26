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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te duygu dolu açılış
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    26.11.2020 - 00:01 |

    Ödemiş’te duygu dolu açılış

    Ödemiş Belediyesi’nin Zafer Mahallesi’nde oluşturduğu Eğitim Şehitleri Parkı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hizmete sunuldu.

    Ödemiş’te duygu dolu açılış

    Görev yaparken hayatını kaybeden öğretmenlerin adlarının yer aldığı anıtın ve parkın açılışı duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu anıt sevdiklerimizi yüreğimizde yaşatmamız için. Bu Öğretmenler Günü’nde onlar yanı başımızda biliyoruz” dedi. Açılış sonrası, ailelerle birlikte dikilen çınar ağacına can suyu verildi.

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