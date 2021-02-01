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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te gevrek 1.5 lirada kaldı
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    01.02.2021 - 00:02 |

    Ödemiş’te gevrek 1.5 lirada kaldı

    Ödemiş’te gevrek 1.5 lirada kaldı

    İzmir’de 2 lira olan gevrek, pandemi süreci bitene dek Ödemiş’te 1.5 lira olmaya devam edecek. Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleri ile Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, Yönetim Kurulu üyesi İlyas Yaşan ve esnaflarla buluşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiğini vurguladı. “Akşam gevreğinin tadına hep birlikte doymamız dileğiyle” diyen Eriş, şöyle konuştu:

    “2018’den bu yana 50 kilogram unun fiyatı 91 liradan 148 liraya, mayanın fiyatı 22 liradan 115 liraya, susamın fiyatı 9.90 liradan 14.80 liraya geldi. Hem esnaf hem de tüketici giderek artan fiyatlarla ve pandeminin getirdiği zorluklarla karşı karşıya. Bir araya gelip zorlu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduk ve gevrek fiyatının 1.5 lira olarak devam etmesini kararlaştırdık.” Çavuş ise, “Başkan Eriş’e ve esnafımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” dedi.

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