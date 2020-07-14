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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te hazırlıklar tamam
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Ödemiş’te hazırlıklar tamam

    Ödemiş Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı.

    Ödemiş’te hazırlıklar tamam

    Ödemiş Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı. 4. yıldönümü programı, Ulus Meydanı’nda düzenlenecek. Program, 15 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00’de başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından fotoğraf sergisi açılacak. Akşam boyunca devam edecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişi izlenecek, 15 Temmuz belgeseli gösterilecek. 250 şehidin isimleri okunacak. Belediye, katılımcılara ikram da yapacak.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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