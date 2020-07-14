Ödemiş’te hazırlıklar tamam

Ödemiş Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı. 4. yıldönümü programı, Ulus Meydanı’nda düzenlenecek. Program, 15 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00’de başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından fotoğraf sergisi açılacak. Akşam boyunca devam edecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişi izlenecek, 15 Temmuz belgeseli gösterilecek. 250 şehidin isimleri okunacak. Belediye, katılımcılara ikram da yapacak.