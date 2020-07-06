Ödemiş’te her bir damla çok kıymetli

10 bin 480 dekar tarım alanına can suyu sağlayan Bademli Barajı’nda sulama sezonu devam ediyor. Bademli Mahallesi’ni ziyaret edip üreticilerle buluşan Başkan Mehmet Eriş, uyguladıkları akıllı kartlı ve sayaçlı sistem ile suyun her damlasının tasarrufla değerlendirildiğini belirtti. Barajdaki doluluk miktarı umut verici olduğunu ancak yine de temkinli olmak zorunda olduklarını dile getiren Eriş, şöyle konuştu:

‘Adaletli ve güvenilir’

“Verimli bir sulama için kaynağın izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir olması gerekiyor. Suyun her damlasını gözümüz gibi korumak zorundayız. Adaletli ve güvenilir bir su dağıtımını otomatik olarak sağlayan bu sistem ile üreticimiz arazisinin büyüklüğüne, ekim yaptığı ürünün türüne göre sulama yapabiliyor.”

Kuyular açılıyor

Arızaların en az maliyetle giderilmesi adına ekipman envanterini genişlettiklerini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bademli’deki akıllı sulamanın yanı sıra kırsal mahallelerimizde açtığımız sulama amaçlı sondaj kuyuları, yeni sulama hatlarıyla da üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.