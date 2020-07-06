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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te her bir damla çok kıymetli
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Ödemiş’te her bir damla çok kıymetli

    Ödemiş’te her bir damla çok kıymetli

    10 bin 480 dekar tarım alanına can suyu sağlayan Bademli Barajı’nda sulama sezonu devam ediyor. Bademli Mahallesi’ni ziyaret edip üreticilerle buluşan Başkan Mehmet Eriş, uyguladıkları akıllı kartlı ve sayaçlı sistem ile suyun her damlasının tasarrufla değerlendirildiğini belirtti. Barajdaki doluluk miktarı umut verici olduğunu ancak yine de temkinli olmak zorunda olduklarını dile getiren Eriş, şöyle konuştu:

    ‘Adaletli ve güvenilir’

    “Verimli bir sulama için kaynağın izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir olması gerekiyor. Suyun her damlasını gözümüz gibi korumak zorundayız. Adaletli ve güvenilir bir su dağıtımını otomatik olarak sağlayan bu sistem ile üreticimiz arazisinin büyüklüğüne, ekim yaptığı ürünün türüne göre sulama yapabiliyor.”

    Kuyular açılıyor

    Arızaların en az maliyetle giderilmesi adına ekipman envanterini genişlettiklerini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bademli’deki akıllı sulamanın yanı sıra kırsal mahallelerimizde açtığımız sulama amaçlı sondaj kuyuları, yeni sulama hatlarıyla da üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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