Ödemiş’te kilit parke taşı seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde gerçekleşen çalışmalarla Ovakent, Konaklı, Alaşarlı, Gölcük ve Demircili mahallelerinde sokaklar kilit parke taşı ile kaplanarak modern bir görünüm kazandırılıyor. Kırsal mahallelerdeki çalışmaların yanı sıra ikinci etap olarak kent merkezi için 20 bin metrekarelik kilit parke taşı kaplama çalışması planlanıyor.

Çalışmalarla yolların hem yaya hem de taşıt trafiği için daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.