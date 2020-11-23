Ödemiş’te uzaktan eğitime destek

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen “Elini uzat uzakta kalmasınlar” dayanışma kampanyası kapsamında Ödemişlilerin tablet ve dizüstü bilgisayar destekleri öğrencilere ulaştırıldı. Kampanyaya katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz de hemen organize olarak tabletleri bizzat bize ulaştırdılar. Başvurular değerlendirilerek, hayırseverlerin eğitime destek hediyesi olarak çocuklarımıza ulaştırıldı” dedi.