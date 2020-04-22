Ödemiş’te veresiye defterleri kapandı

Ödemiş’te Türkiye Gençlik Vakfı Ödemiş İlçe Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkallarına olan borçları kapatıldı.TÜGVA Ödemiş İlçe Temsilcisi Halil Akgün, “Koronavirüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıları birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya gayret gösteriyor. Bu kapsamda daha önce gıda yardım paketi ve ekmek dağıtımı yaptık. Şimdi de hayırseverlerimizin katkılarıyla mahallelerimizde tespit ettiğimiz 25 kişinin bakkallara olan borçlarını kapattık. Böylelikle hem bakkallarımıza katkıda bulunduk hem de hemşerilerimizin sıkıntısını giderdik” şeklinde konuştu.