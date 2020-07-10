Ödemiş’ten 100 ton patates aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi artırmak için kooperatif çatısı altında örgütlenen üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Ödemiş’teki Çaylı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 100 ton patates alan Büyükşehir, 10 kiloluk patates paketlerini destek olunması gereken 10 bin aileye dağıtmaya başladı.

Kooperatif Başkanı Osman Türkön, “Çaylı Mahallesi, patatesin anavatanı. Kooperatifimizin 250 aktif üyesi var. Salgın döneminde patates üreticileri ürününü pazarlamakta zorlanıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönemde destek olması çok iyi oldu” dedi.

Menemen’e köprü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy Mahallesi’nde, İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantıyı sağlamak için İZBAN demiryolu hattı üzerine karayolu köprüsü inşa etti. Yaya yolları dahil bir gidiş, bir geliş şeridi olmak üzere 10 metre genişliğinde inşa edilen köprü, yan yolların asfaltlanması, çizgi ve işaretleme çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak.