Ödemiş’ten özel klip...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını Ödemiş’teki cadde, sokak ve meydan adları ve unutulmaz şarkı sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan kliplerle kutlayan Ödemiş Belediyesi, Zafer Bayramı’nın 98. yılı için de özel bir çalışma hazırladı. İzmir Marşı eşliğindeki klip çalışmasında, Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in Ödemişli çocuklarla birlikte Zungurlu Mezarlığı’ndaki Şehitlik ve İlkkurşun Anıtı ziyareti ve bu ziyaretlerde şehitlerimizin tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş’te de hepimize miras bıraktığı değerleri ve izleri anlattığı anlar yansıtıldı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.