02.05.2020 - 00:04 |
‘Ödenek verilmeli’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye’de işsizliğe vurgu yaptı, önlem alınmasını istedi.
Türkiye’nin işsizlik sayısının 4.3 milyona dayandığını, bunun da esnek ve güvencesiz çalışmanın önünü açtığını ifade eden Serter, “Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firma sayısı 300 binlere dayandı, 3 milyonun üzerinde işçi de bu ödenekten yararlanmayı bekliyor” dedi. Tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını kaydeden Serter, “Salgının bulaşması noktasında etkili olacak tüm araçlarla çalışmak zorunda kalan liman işçileri ve gümrük çalışanları gibi riskli grupları korumak zorundayız, onların ve tüm işçilerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir” dedi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.