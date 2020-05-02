‘Ödenek verilmeli’

Türkiye’nin işsizlik sayısının 4.3 milyona dayandığını, bunun da esnek ve güvencesiz çalışmanın önünü açtığını ifade eden Serter, “Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firma sayısı 300 binlere dayandı, 3 milyonun üzerinde işçi de bu ödenekten yararlanmayı bekliyor” dedi. Tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını kaydeden Serter, “Salgının bulaşması noktasında etkili olacak tüm araçlarla çalışmak zorunda kalan liman işçileri ve gümrük çalışanları gibi riskli grupları korumak zorundayız, onların ve tüm işçilerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir” dedi.