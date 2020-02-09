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    HaberlerEge Haberleri ‘ODTÜ’nün eğitim kalitesi İzmir’de’
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    09.02.2020 - 00:02 |

    ‘ODTÜ’nün eğitim kalitesi İzmir’de’

    Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İzmir’de ders başı yapacak.

    ‘ODTÜ’nün eğitim kalitesi İzmir’de’

    Güzelbahçe kampüsünü İzmirli velilere tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda; okulun eğitim sistemi, yabancı dile olan yaklaşımı, vizyon ve misyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. 1 Mart Pazar günü seviye belirleme sınavı yapılacağı açıklandı.

    Donanımlı bireyler

    Toplantıya yoğun ilgi olduğunu belirten Kurucu Temsilci Deniz Keskin, “ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmek istiyoruz. Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunuyoruz” dedi.

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