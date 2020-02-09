‘ODTÜ’nün eğitim kalitesi İzmir’de’

Güzelbahçe kampüsünü İzmirli velilere tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda; okulun eğitim sistemi, yabancı dile olan yaklaşımı, vizyon ve misyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. 1 Mart Pazar günü seviye belirleme sınavı yapılacağı açıklandı.



Donanımlı bireyler



Toplantıya yoğun ilgi olduğunu belirten Kurucu Temsilci Deniz Keskin, “ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmek istiyoruz. Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunuyoruz” dedi.