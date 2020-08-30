Ödüller dağıtıldı

Haber dalında, Deniz Kılıç Altınordu: Türkiye’nin en büyük futbolcu fabrikası haberiyle birinci oldu. Araştırma inceleme dalında Hacer Önoğlu Ülger, Piraye Hanım’ın Yassıada Mektupları’yla ilk sırada yer aldı. Fotoğraf dalında Gökçe Adar, röportaj dalında da Zeus Sunağı ile Murat Karakaş birinci oldu. Süter’in Bergama’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Basın, bizim için her zaman yol gösterici” dedi.