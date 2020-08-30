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    HaberlerEge Haberleri Ödüller dağıtıldı
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    30.08.2020 - 00:04 |

    Ödüller dağıtıldı

    İzmir’de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen 9. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda kazananlara ödülleri verildi.

    Ödüller dağıtıldı

    Haber dalında, Deniz Kılıç Altınordu: Türkiye’nin en büyük futbolcu fabrikası haberiyle birinci oldu. Araştırma inceleme dalında Hacer Önoğlu Ülger, Piraye Hanım’ın Yassıada Mektupları’yla ilk sırada yer aldı. Fotoğraf dalında Gökçe Adar, röportaj dalında da Zeus Sunağı ile Murat Karakaş birinci oldu. Süter’in Bergama’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Basın, bizim için her zaman yol gösterici” dedi.

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