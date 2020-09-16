Ödüller dağıtıldı

Aydın Büyükşehir, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, görkemli final töreniyle son buldu. Erol Evgin konseri ile zirveye çıkan gecede ‘Kokun Şehir Değiştirdiğinde’ isimli bestesiyle birinciliği alan Deniz Özçelik, ‘En Başarılı Yorumcu Ödülü’nün de sahip oldu.

Yarışmanın Altın sponsorları; Eviz Yapı Şakir Eviz, Setur Marina, Ulusoy Enerji, Eviz Yapı-Şakir Eviz, Ana sponsorları; Setur Marina, Ulusoy Enerji ve diğer destekçileri ise; Akış Enerji, İlktaş İnşaat, Kazım Kotan, Ersa Kotan, Asil Ada İnşaat, Süzgeç Yapı, Kutes A.Ş, Mehmet Yoldaş, Alper Yelken Port, Capital Ege Dekor, Yavuzlar, Artan İnşaat, Ege Birlik, Tnr İnşaat, Akkuş İnşaat ve Yazıcı İnşaat oldu.