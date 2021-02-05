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    HaberlerEge Haberleri Ödüllerini takdim etti
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Ödüllerini takdim etti

    Eğitimde fırsat eşitliği için Dijital Dershane projesini başlatan Buca Belediyesi, pandemi sürecinde LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlere ödüllü deneme sınavı düzenledi.

    Ödüllerini takdim etti

    Eğitimde fırsat eşitliği için Dijital Dershane projesini başlatan Buca Belediyesi, pandemi sürecinde LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlere ödüllü deneme sınavı düzenledi. Toplamda bin 150 Bucalı gencin katıldığı sınavlarda, dereceye giren öğrencilere ödüllerini Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç verdi. Öğrencilere başarılar dileyen Kılıç, “Buca, eğitimde bir marka kent olma yolunda ilerliyor” dedi.

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