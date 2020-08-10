Ödüllü Amasanga okurla buluştu...

Amasanga, kadın sorununu Hititler’den başlayıp Cumhuriyet dönemine uzanan büyük bir süreci, yüzyılların içinden yarattığı kahraman kadınlarla anlatıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Belediye olarak ilk kez böylesine anlamlı bir yarışma düzenledik. Büyük romancı Fakir Baykurt bizim için çok önemli bir halk yazarı. Onun adına düzenlenen bir yarışma ile yeni kalemlere ulaşmak istedik. Çiğlimizi bir kültür kenti yapmak için desteğimiz ve çabamız devam edecek” dedi.