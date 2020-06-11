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    HaberlerEge Haberleri Ödülü kaptı!
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Ödülü kaptı!

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 1.sınıf öğrencisi Melisa Çeken, Orman Gülü bitkisinden esinlenerek hazırladığı kağıttan elbiseyle, sosyal medyada moda endüstrisine yönelik haberler veren ve 144 bin takipçisi bulunan “Stylesight Spotlight” sayfasının dikkatini çekti.

    Ödülü kaptı!

    Çeken’in Instagram hesabında paylaştığı elbiseyi beğenen Stylesight Spotlight yetkilileri, genç tasarımcıya Kering Grubu ve Londra Moda Koleji iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution (Moda Devrimi) online sertifika programına katılma imkanı sağladı. Çeken, pandemiyle dünya kaynaklarının hızla tükendiğinin daha iyi anlaşıldığını, buna karşı sürdürülebilir moda alanında çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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