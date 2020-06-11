Ödülü kaptı!

Çeken’in Instagram hesabında paylaştığı elbiseyi beğenen Stylesight Spotlight yetkilileri, genç tasarımcıya Kering Grubu ve Londra Moda Koleji iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution (Moda Devrimi) online sertifika programına katılma imkanı sağladı. Çeken, pandemiyle dünya kaynaklarının hızla tükendiğinin daha iyi anlaşıldığını, buna karşı sürdürülebilir moda alanında çalışmalar yapmak istediğini söyledi.