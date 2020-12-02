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    HaberlerEge Haberleri Ödün vermeyin, virüse davetiye çıkarmayın!
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    02.12.2020 - 00:04 |

    Ödün vermeyin, virüse davetiye çıkarmayın!

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu, yine uyarıda bulundu

    Ödün vermeyin, virüse davetiye çıkarmayın!

    Türkiye’de Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi, önlemlerini sıklaştırdı. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdüren ekipler, özellikle toplu kullanım alanlarına yoğunlaştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı mobil dezenfekte ekipleri banklar, duraklar ve dükkanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak temizlemeye başladı.

    Esnafa destek

    Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Efeler’deki Sevgi Yolu, Sarraflar Çarşısı ve Yağcılar içinde çalışma yapan mobil ekiplerin bir bölümü cadde üzerindeki banklar ve oturma alanlarını dezenfekte etti, bir bölümü de dükkan içlerini steril hale getirdi. İncirliova, Kuşadası, Didim, Söke ve Nazilli’de de aynı işlemleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

    Telefon uzaklığında

    Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami oranda uyulması konusunda çağrıda bulunan Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vaka sayısındaki ciddi artış, önlemlere daha sıkı uymamız gerektiği konusunda net bir mesaj. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından verilecek her taviz, hasta yatağına doğru atılmış bir adımdır. Kontrollü sosyal hayatı artık alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Biz hep yanınızdayız, her türlü ihtiyacınızda bize 444 40 09 no’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz” dedi.

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