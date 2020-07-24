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    HaberlerEge Haberleri ‘Öfkemiz artıyor’
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    24.07.2020 - 00:01 |

    ‘Öfkemiz artıyor’

    ‘Öfkemiz artıyor’

    İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, kadına yönelik şiddetin bir türlü önüne geçilememsinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. “STK’lar olarak toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalık yaratacak faaliyetler yürütmemize rağmen kadınların hala hunharca öldürülüyor olmasına artık öfke duyuyoruz” diyen Küçükkurt, “Kadının hiçbir tutum, davranış ya da sözlerinin şiddete, hele ki cinayete gerekçe olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmenin tartışılması yerine, sözleşmenin uygulanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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