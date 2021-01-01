BİST1.477-0.22EURO9.090.18USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Oğlumu kurtarın’
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:00 |

    ‘Oğlumu kurtarın’

    Suna-Ruşen Koruğ çifti, doğuştan zihinsel engelli çocukları, 38 yaşındaki Volkan Koruğ’un karaciğer nakli olması gerektiğini belirtti, destek istedi

    ‘Oğlumu kurtarın’

    İzmir’in Konak’ta yaşayan Suna-Ruşen Koruğ çiftinin doğuştan zihinsel engelli çocukları, 38 yaşındaki Volkan Koruğ’un karaciğer nakli olması gerekiyor. 70 yaşındaki Suna Koruğ, “Doktorlar, 3 ay ömür biçti. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Ne olur oğlumu kurtarın” dedi. Bisküvi fabrikasında çalışan ağabey Gökhan Koruğ (42), “Kardeşim engelli olduğu için hiç konuşamıyor. Sarılığı çok fazla olduğu için kendini yorgun hissediyor. Eliyle karaciğerini gösteriyor. Ağrıdığını işaretle anlatmaya çalışıyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber