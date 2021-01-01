İzmir’in Konak’ta yaşayan Suna-Ruşen Koruğ çiftinin doğuştan zihinsel engelli çocukları, 38 yaşındaki Volkan Koruğ’un karaciğer nakli olması gerekiyor. 70 yaşındaki Suna Koruğ, “Doktorlar, 3 ay ömür biçti. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Ne olur oğlumu kurtarın” dedi. Bisküvi fabrikasında çalışan ağabey Gökhan Koruğ (42), “Kardeşim engelli olduğu için hiç konuşamıyor. Sarılığı çok fazla olduğu için kendini yorgun hissediyor. Eliyle karaciğerini gösteriyor. Ağrıdığını işaretle anlatmaya çalışıyor” diye konuştu.