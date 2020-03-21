21.03.2020 - 00:05 |
Öğrenci projelerine TÜBİTAK’tan destek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, “Ag-gE Üniversitesi” olma yolunda, TÜBİTAK projelerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
“2209-A: Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B: Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 28 yeni öğrenci projesi TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “2019 Yılı 1. Çağrı döneminde de sekiz öğrenci projemiz kabul edilmişti. Yaklaşık 3.5 katı bir artış oldu. Öğrencilerimize ve proje danışmanı olan akademisyenlerimize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.