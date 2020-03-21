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    HaberlerEge Haberleri Öğrenci projelerine TÜBİTAK’tan destek
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Öğrenci projelerine TÜBİTAK’tan destek

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, “Ag-gE Üniversitesi” olma yolunda, TÜBİTAK projelerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

    Öğrenci projelerine TÜBİTAK’tan destek

    “2209-A: Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B: Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 28 yeni öğrenci projesi TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “2019 Yılı 1. Çağrı döneminde de sekiz öğrenci projemiz kabul edilmişti. Yaklaşık 3.5 katı bir artış oldu. Öğrencilerimize ve proje danışmanı olan akademisyenlerimize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.

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