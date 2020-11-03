Öğrenci yurtları boş

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’de havaların soğumaya başladığını, depremde evleri yıkılan vatandaşın öğrenci yurtlarına aktarılması gerektiğini söyledi. Hastalıkların artacağını, banyo ihtiyacını gidermenin daha zor olacağını belirten Sertel, şöyle devam etti:

“Pandemi nedeniyle üniversitelerde eğitim öğretim yok. Dolayısıyla Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve diğer üniversitelerin yurtları boş. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlar da şu an boş. Depremden zarar görmemiş yurtlar acil olarak depremzedelerin kullanımına açılmalı.”