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    22.12.2020 - 00:02 | | AYKUT KURT DHA

    Öğrenciler, evde boş boş oturmuyor

    Öğrenciler, evde boş boş oturmuyor

    MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında başlatılan, ‘Evde kal, spor yap, zinde kal’ projesi kapsamında öğrenciler aileleriyle birlikte evde spor aktiviteleri gerçekleştirdi. Öğrencilerin birbirinden farklı etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Bilinçli velilerimiz sayesinde, öğrencilerimizin evde kaldıkları bu süreci en güzel şekilde değerlendiklerini görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

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