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    11.06.2020 - 00:06 |

    Öğrenciler için ‘askıda kart’

    Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşımına katkı sağlamak için ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulamasını başlattı. Soyer, “Onların hep yanındayız” dedi

    Öğrenciler için ‘askıda kart’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dayanışmayı büyütüyor. İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan, nakit yardımından erzağa, ücretsiz ulaşımdan askıda faturaya pek çok dayanışma kampanyasına imza atan ve yardımseverlerle yardıma muhtaç olanlar arasında köprü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulamasını da başlattı.

    Ayda bir kez yükleniyor

    Öğrencilere yönelik uygulama, www.bizizmir.com üzerinden işleyecek. Destek olunması gereken öğrenciler kimlik ve İzmirim Kart bilgileriyle yüklenmesini istedikleri biniş miktarını başvuru formuna girecek. Yardım etmek isteyen İzmirliler de, askıda görülen kartlara olanakları ölçüsünde yükleme yapabilecek. Bu arada, aynı karta ayda bir defadan fazla yükleme yapılamayacağı belirtildi.

    Yardımseverlere çağrı

    Hiçbir kampanyada doğrudan nakit yardımı almadıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En baştan beri, ‘Alan el, veren eli görmeyecek. Biz varız’ dedik; öyle de yaptık. Gıptayla bakılan İzmir dayanışmasında en büyük pay, bu kültürü en güçlü şekilde sergileyen hemşerilerimizin” dedi. Başkan Tunç Soyer, “Sevgili hemşerilerim, Anadolu’nun vazgeçilmezi olan dayanışma kültürünü adeta yeniden canlandıran kent olarak; şimdi de öğrencilerimizin elinden tutacağız. Askıda İzmirim Kart uygulamamızla, imkânları sınırlı gençlerimizin İzmirim Kartlarına yükleme yapabilir ve onlara toplu ulaşım desteği sağl ayabilirsiniz. Gençlik kenti İzmirimizin gençlerine hareket özgürlüğü sağlamak için harekete geçin” diye konuştu.

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