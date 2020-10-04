Öğrenciler için dev kampanya

Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak iki önemli kampanyayı hayata geçirdi. Belediye, uzaktan eğitimi takip etmekte zorlanan öğrencilere mini tablet ile kırtasiye alışverişi için içinde 100 lira olan 500 adet “Konak Eğitim Kart” dağıtımına başladı. Kampanya kapsamında öğrencilere internet desteği de sunulacak.

Hayırseverlere çağrı

Vatandaşların kullanılabilir durumdaki tablet ya da bilgisayarlarla destek verebileceğini söyleyen Başkan Abdül Batur, şöyle konuştu:

“Konak Belediyesi’nin salgın döneminde dara düşen vatandaş için başlattığı her kampanyaya hayırseverler büyük katkı sağladı. Şimdi çocuklarımız için harekete geçme zamanı. Keşke eğitimde fırsat eşitliği olduğunu söyleyebilseydik ama ne yazık ki bunu ifade edemiyoruz. İlçemiz Konak da bu sıkıntıyı derinden yaşıyor. Biz de hızla harekete geçerek, ihtiyaç duyan çocuklarımızı belirledik ve tablet dağıtmaya başladık. İlk etapta 200 öğrenciye mini tablet dağıtacağız. 9 ay boyunca sadece Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanabilecek 15 GB internet desteği vereceğiz.”

Destek vermek isteyeler, 0 232 425 04 34 ve 0 232 425 46 35 no’lu telefonlarını arayıp bilgi alabilir.