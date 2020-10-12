Öğrenciler için hazırlandı

EGE’NİN dört bir yanındaki belediyeler, yüz yüze eğitimin başlayacağı bugün için okulları hazır hale getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı Efeler’de okulları dezenfekte etti. Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ben de bir anne olarak ailelerin evlatlarının üzerinde nasıl titrediklerini çok iyi biliyorum” dedi. Merkezefendi Belediyesi de, öğrencilerin temasta bulunacağı her noktayı en ince ayrıntısına kadar temizledi. Başkan Şeniz Doğan, çalışmaların haftalık devam edeceğini söyledi. Beydağ Belediyesi ise, toplu kullanım alanlarını özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte etti. Başkan Feridun Yılmazlar, “Yavrularımız çok değerli” diye konuştu.