07.06.2020 - 00:02 |
Öğrenciler için sınav önlemleri tamam
ÖSYM tarafından, 14 Haziran’da yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve 27-28 Haziran’daki YKS öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sınavlarımızda önlemlerimizi artırdık. ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.