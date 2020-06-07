Öğrenciler için sınav önlemleri tamam

ÖSYM tarafından, 14 Haziran’da yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve 27-28 Haziran’daki YKS öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sınavlarımızda önlemlerimizi artırdık. ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler” dedi.