Öğrenciler, kültür parkını çok sevdi

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı, bu kez Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimi ve öğrencilerini ağırladı. İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi’ni gezen öğrenciler, kursiyerlerle sohbet etti.