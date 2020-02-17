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    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler, kültür parkını çok sevdi
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    17.02.2020 - 00:02 |

    Öğrenciler, kültür parkını çok sevdi

    Öğrenciler, kültür parkını çok sevdi

    Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı, bu kez Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimi ve öğrencilerini ağırladı. İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi’ni gezen öğrenciler, kursiyerlerle sohbet etti.

    Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.
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