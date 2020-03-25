Öğrenciler memnun

Yaklaşık 10 bin öğrenci, üniversitenin sağladığı olanaklarla hiçbir aksama yaşamadan, eşzamanlı olarak derslerini işledi.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, “Türkiye’deki çok az üniversitede bulunan üst düzey teknik altyapıya sahibiz. İnternet bağlantısının olduğu her mekânda dersleri dinleyebilecek, akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle hiçbir aksama olmadan eğitimini sürdürebilecek” dedi.