25.03.2020 - 00:02 |
Öğrenciler memnun
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı karar doğrultusunda, öğrencilerine ‘uzaktan eğitim’ vermeye başladı.
Yaklaşık 10 bin öğrenci, üniversitenin sağladığı olanaklarla hiçbir aksama yaşamadan, eşzamanlı olarak derslerini işledi.
Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, “Türkiye’deki çok az üniversitede bulunan üst düzey teknik altyapıya sahibiz. İnternet bağlantısının olduğu her mekânda dersleri dinleyebilecek, akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle hiçbir aksama olmadan eğitimini sürdürebilecek” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.