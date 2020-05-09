BİST97.845-0.56 EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler, siperlik üretiyor
    ABONE OL
    09.05.2020 - 00:04 |

    Öğrenciler, siperlik üretiyor

    Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, Kovid-19 salgınıyla mücadelede eden sağlık çalışanlarına destek olmak için sahip oldukları 3 boyutlu yazıcılar ile koruyucu siperlik üretiyor.

    Öğrenciler, siperlik üretiyor

    Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretmesinden etkilendiklerini ifade eden Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, “Okulumuzun bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ile siperlik ürettiğini öğrendiğimiz zaman biz de bu sürece katılmak istedik. Mimari proje maketleri için kullandığımız 3 boyutlu yazıcılarımız ile siperlik üretimine başladık. Bu süreci hem ailelerimiz hem de mezunu olduğumuz Bornova Yıldırım Beyazıt İlkokulu’ndaki öğretmenlerimiz destekledi. Aldığımız bu anlamlı destek sayesinde bugüne kadar 700’e yakın siperliği üretmeyi ve birçok sağlık kurumuna ulaştırmayı başardık” dedi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Sıradaki Haber