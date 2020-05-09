Öğrenciler, siperlik üretiyor

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretmesinden etkilendiklerini ifade eden Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, “Okulumuzun bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ile siperlik ürettiğini öğrendiğimiz zaman biz de bu sürece katılmak istedik. Mimari proje maketleri için kullandığımız 3 boyutlu yazıcılarımız ile siperlik üretimine başladık. Bu süreci hem ailelerimiz hem de mezunu olduğumuz Bornova Yıldırım Beyazıt İlkokulu’ndaki öğretmenlerimiz destekledi. Aldığımız bu anlamlı destek sayesinde bugüne kadar 700’e yakın siperliği üretmeyi ve birçok sağlık kurumuna ulaştırmayı başardık” dedi.