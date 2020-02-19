19.02.2020 - 00:05 |
Öğrenciler tarihi gezerek öğreniyor
TURGUTLU Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu Kent Müzesi’nin çalışmaları kapsamında öğrenciler, ilçe tarihini gezerek öğreniyor.
Cumhuriyet Anaokulu, Eski Belediye Binası, Pazar Camii, Koza Pazarı, Hacı Zeynel Camii gibi çok sayıda tarihî yapı ve mekân, Kent Müzesi rehberleri eşliğinde öğrencilere tanıtılıyor. Konuyla ilgili 312 00 39 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
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