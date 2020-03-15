Öğrenciler, yılan korkusunu yeniyor

Türkiye’deki 174 sürüngen ve kurbağa türünden 140’ı, 57 yılan türünün de 45’i kavanozlar içinde müzede sergileniyor. Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, “Özellikle korkuların yenilmesi açısından da çok önemli bir müze. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri de buraya geliyor” dedi. Biyoloji Bölümü öğrencisi Ramazan Salgın da, hocaları sayesinde artık yılanlara dokunabildiğini ve onlarla ilgilenebildiğini kaydetti.



‘Onlar doğanın bir parçası’



Arazi çalışmaları sırasında 3’e bölünmüş yılan örnekleriyle karşılaştığını belirten Prof. Dr. Olgun, “Oysa yılanlar bizim için çok faydalı hayvanlar. Nüfusun artması ve ev yapımının fazla olmasından dolayı yılanlarla daha fazla karşılaşıyoruz. Çünkü, hayvanların bulunduğu alanlara ev yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara, onların zararlı olmadığını, doğanın bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyorum” dedi. Türkiye’de keşfi yapılmayan birçok türün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Olgun, “Amanos, Hakkâri, Kars ve Ardahan’da daha ayrıntılı çalışmalar yapılmalı” diye konuştu. l FERDİ UZUN AA