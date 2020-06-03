Öğrencilere danışmanlık

Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz ‘Sınav Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti’ sunulacak. Hizmet, belediye kütüphanesinde haftanın her günü sat 10.00 ile 17.00 arasında verilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.