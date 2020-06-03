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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilere danışmanlık
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Öğrencilere danışmanlık

    Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz ‘Sınav Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti’ sunulacak.

    Öğrencilere danışmanlık

    Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz ‘Sınav Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti’ sunulacak. Hizmet, belediye kütüphanesinde haftanın her günü sat 10.00 ile 17.00 arasında verilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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