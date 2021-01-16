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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı
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    16.01.2021 - 07:00 |

    Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı

    Yunusemre Kent Konseyi, düzenlediği kitap ve oyuncak kampanyasıyla kırsal mahallelerde bulunan öğrencileri sevindiriyor.

    Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı

    Yunusemre Kent Konseyi, düzenlediği kitap ve oyuncak kampanyasıyla kırsal mahallelerde bulunan öğrencileri sevindiriyor. Bu kapsamda toplanan kitaplar ve oyuncaklar Maldan Mahallesi öğrencilerine ulaştırılmak üzere okul müdürüne teslim edildi. Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, “Kitap bağışlamak isteyenler Yenimahalle’de bulunan Yunusemre Kent Konseyi’ne ya da muhtarlıklara ulaşabilir” dedi.

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