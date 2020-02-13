Öğrencilere kurs merkezi müjdesi

Saruhanlı Belediyesi, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlık, ara sınıflar, destek kursları ve mesleki kursların açılması amacıyla kurs merkezi açacak. Saruhanlı Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşülen konu, meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi. Kurslarının açılması amacıyla kurumlar arasında hazırlanacak olan protokolü imzalamak için Belediye Başkanı Zeki Bilgi’ne yetki verildi.