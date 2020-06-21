Öğrencilere moral

İlçedeki 26 okulda LGS öncesi dezenfekte çalışmalarını tamamlayan Menderes Belediyesi, sınav günü de tüm öğrencilere ücretsiz kalem, silgi, kalemtıraş, maske ve su dağıttı. Belediye ekipleri ayrıca her öğrenciye okul girişinde el dezenfeksiyonu yaptı. Öğrencilerin hijyenik ortamda, gönül rahatlığıyla sınava girdiğini belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız” dedi.