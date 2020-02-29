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    29.02.2020 - 00:02 |

    Öğrencilere MutluLOOK

    Gençlerin sadece akademik değil sosyal yaşamda da başarılı olmasını amaçlayan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, doğru arkadaş seçiminden güçlü iletişime kadar birçok konu işlendi

    Öğrencilere MutluLOOK

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal hayata dair farkındalık eğitimleri de düzenliyor. Son olarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün patentli projesi ‘MutluLOOK’ etkinliği, Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu programda bir sunum gerçekleştiren polis memuru Cankat Yalçın öğrencilere, doğru arkadaş seçiminden güçlü iletişime; bilgiye doğru kaynaktan erişimden bunun doğru şekilde paylaşımına kadar birçok konuda bilgi aktardı.

    Üniversite öğrencilerinin doğru tercihler yapmasının sosyal hayatta kazanım sağladığını; bunun da başarı ve mutluluk getirdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Öğrencilerimizin kariyerlerinde olduğu kadar sosyal hayatlarında da mutluluğu ve başarıyı yakalamalarını arzuluyoruz. Bu noktada farkındalık oluşturacak eğitici ve öğretici çalışmalar yürütüyoruz. ‘MutluLOOK’ etkinliğinin de bu sürece önemli bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin tercihlerinde her zaman dikkatli davranmalarını diliyoruz” diye konuştu.

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