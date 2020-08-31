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    31.08.2020 - 00:02 |

    Öğrencilere tebrik

    Öğrencilere tebrik

    Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) öğrenim gören öğrenciler pandemi sürecine rağmen YKS sınavında anlamlı bir başarıya daha imza attı. Bu yıl da 141 öğrenci üniversite sınavlarında başarı sağladı. Başkan Muhittin Selvitopu, tüm öğrencileri tebrik ederek, yeni eğitim hayatlarında başarı diledi, “Eğitime desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz; ayrıca KARBEM’i, Karabağlar’ın farklı bölgelerinde de açmak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

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