Öğrencilere, yepyeni ve rengarenk parklar

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Çakaltepe, Gazipaşa, Altıntepe, Görece ve Özdere mahallelerimizdeki eğitim yuvalarımız modern parklar ile donatıldı. Okullarımıza her fırsatta destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.