15.08.2020 - 00:03 |
Öğrencilere, yepyeni ve rengarenk parklar
Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim yuvalarına park yapılıyor. Okul bahçelerindeki mevcut parkların bakım ve onarımları da gerçekleştiriliyor.
Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Çakaltepe, Gazipaşa, Altıntepe, Görece ve Özdere mahallelerimizdeki eğitim yuvalarımız modern parklar ile donatıldı. Okullarımıza her fırsatta destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.