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    02.10.2020 - 07:00 | | AA

    Öğrencilerin ayağına gitti

    Muğla’nın Ula ilçesinde internet altyapısı ve erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası oluşturuldu.

    Öğrencilerin ayağına gitti

    Muğla’nın Ula ilçesinde internet altyapısı ve erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası oluşturuldu. Turgut İlkokulu’nda oluşturulan EBA destek noktasıyla öğrenciler mutluluk yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ‘sınırsız eğitim’ projesinin ilk aşamasında, evinde televizyonu olmayan 252 öğrenciye ulaştırdıklarını belirtti. l 

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