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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar giderilecek
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    23.11.2020 - 00:03 |

    Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar giderilecek

    Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar giderilecek

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) EKOSEM Müdürü ve Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk ile İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Yürekli, öğrencilerin yaşadığı etnik ve ırksal köken, cinsiyet, kültürel farklılık, engellilik gibi farklı alanlarda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için eğitim programı hazırlıyor.

    ‘JoinMe 2’ AB ERAMUS + projesi kapsamında öğrencilerin eğitimde eşitliğe ulaşması için 6 farklı ülkedeki öğretim üyeleriyle çalışmalar yapılacak.

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