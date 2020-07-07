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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor...
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    07.07.2020 - 07:00 | | AA

    Öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor...

    İzmir’de lenf kanserine yakalanan yüzme eğitmeni 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kemik iliği nakli olup, öğrencilerine yeniden kavuşmak istiyor.

    Öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor...

    İzmir’de lenf kanserine yakalanan yüzme eğitmeni 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kemik iliği nakli olup, öğrencilerine yeniden kavuşmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Uygutalp’e aralık ayında kendi kemik iliğinden nakil yapan doktorlar, olumlu yanıt vermemesi üzerine başka bir donörden kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi. En büyük isteğinin nakilin ardından sağlığına kavuşmak olduğunu vurgulayan Uygutalp, “Öğrencilerimi özledim. Nakil olup yeniden onlara kavuşmak istiyorum. Hastalığım boyunca beni yalnız bırakmadılar” dedi. l

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