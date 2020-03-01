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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilerinin ilham kaynağı
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    01.03.2020 - 00:01 |

    Öğrencilerinin ilham kaynağı

    İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulu’nda, çocukluk hayali olan mesleği yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse (28), yaşama sevinciyle herkese örnek oluyor.

    Öğrencilerinin ilham kaynağı

    Beş yıldır öğretmenlik yaptığını, bunun yanı sıra sivil toplum çalışmalarına öncülük ettiğini belirten Köse, “Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile varmıyorum, öğrenciler ister istemez engelliye nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Derslerde, Braille alfabesiyle yazılan ders kitapları ve dijital içeriklerden yararlanıyorum. Aynı zamanda eğitimde görme engellilerin sorunlarına da çözüm üretmeye çalışıyorum. Eğitimde Görme Engelliler Derneğ’inin İzmir temsilcisiyim. Başta görme engelli öğrenciler olmak üzere diğer engel gruplarının eğitimde karşılaştıkları problemleri tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyoruz. Okullarda çeşitli sunumlarımız ve farkındalık eğitimleri veriyorum” diye konuştu.

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