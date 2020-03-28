Öğrenciye tam destek veriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında kullanılmayan Denizli Öğrenci Kart abonman sahibi öğrenciler için bir açıklama yaptı. Koronavirüsten dolayı ara verilen eğitim-öğretim nedeniyle öğrencileri mağdur etmeyeceklerini belirten yetkililer, Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüs ulaşımında kullanılan Denizli Öğrenci Kartı’na Mart 2020 abonman yüklemesi yapan öğrencilerin bakiyelerini iade ediyor.



Sosyal mesafeye dikkat!



Mart 2020’de abonman yüklemesi yapan öğrenciler Denizli Öğrenci Kartı’nda kalan bakiyelerini Nisan ayı sonuna kadar geri alabilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, ülkemiz ve dünya genelinde oluşan koronavirüs nedeni ile eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği duyurulmuştur. Bu nedenle Denizli Öğrenci Kartlara Mart 2020 abonman yüklemeleri yapan öğrencilerimizin mağduriyetleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecektir. Öğrencilerimizin Valilik Kart Basım ve Dolum Merkezimize (Eski özel idare karşısı) müracaat etmeleri durumunda kalan bakiyeleri iade edilecektir” denildi. Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.