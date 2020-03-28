BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Öğrenciye tam destek veriyor
    ABONE OL
    28.03.2020 - 00:02 |

    Öğrenciye tam destek veriyor

    Büyükşehir, ‘Denizli Öğrenci Kartı’na Mart 2020 abonman yüklemesi yapan öğrencilerin bakiyelerini iade ediyor

    Öğrenciye tam destek veriyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında kullanılmayan Denizli Öğrenci Kart abonman sahibi öğrenciler için bir açıklama yaptı. Koronavirüsten dolayı ara verilen eğitim-öğretim nedeniyle öğrencileri mağdur etmeyeceklerini belirten yetkililer, Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüs ulaşımında kullanılan Denizli Öğrenci Kartı’na Mart 2020 abonman yüklemesi yapan öğrencilerin bakiyelerini iade ediyor.

    Sosyal mesafeye dikkat!

    Mart 2020’de abonman yüklemesi yapan öğrenciler Denizli Öğrenci Kartı’nda kalan bakiyelerini Nisan ayı sonuna kadar geri alabilecek.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, ülkemiz ve dünya genelinde oluşan koronavirüs nedeni ile eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği duyurulmuştur. Bu nedenle Denizli Öğrenci Kartlara Mart 2020 abonman yüklemeleri yapan öğrencilerimizin mağduriyetleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecektir. Öğrencilerimizin Valilik Kart Basım ve Dolum Merkezimize (Eski özel idare karşısı) müracaat etmeleri durumunda kalan bakiyeleri iade edilecektir” denildi. Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

    Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    Sıradaki Haber