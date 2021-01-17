Öğrenmenin yaşı yok

Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgın dolayısıyla uzaktan eğitim için hayata geçirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sınıf öğretmeni Gülçin Gardaş’dan izin aldıktan sonra oğlu Süleyman ile canlı derslere katıldı; okuma yazmayı öğrendi. Akgün, Okul Müdürü Recep Topal, sınıf öğretmeni Gardaş ve oğluyla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i ziyaret etti. Akgün’ün çocuğuna yardımcı olmak için derslere katıldığını belirten Bilen, “Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencimize daha çok yardımcı olacak. Bu da bizleri çok memnun ediyor” dedi. Bilen, derslerini cep telefonundan takip eden Süleyman’a da tablet hediye etti. l AA