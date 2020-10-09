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    HaberlerEge Haberleri Öğretmenler sıralarda...
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    09.10.2020 - 07:00 |

    Öğretmenler sıralarda...

    BAHÇEŞEHİR Koleji, dijital dünya okulu projesine ‘Dijital Eğitim Merkezi’ni ekledi.

    Öğretmenler sıralarda...

    BAHÇEŞEHİR Koleji, dijital dünya okulu projesine ‘Dijital Eğitim Merkezi’ni ekledi. Merkezde son eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren, eğitim içerik üreticileri bulunacak. Merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştirecek, tasarlayacak. Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Arslan, “Amacımızda her öğretmenimizin dijital eğitim uzmanı olarak yetişmesi” dedi.

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