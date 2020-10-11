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    HaberlerEge Haberleri Öğretmenlik en çok sana yakışacak
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    11.10.2020 - 00:03 |

    Öğretmenlik en çok sana yakışacak

    İzmir’de, çocukluğunda doktorların “konuşamaz” dediği otizmli Recep Ege Altıncıoğlu (23), Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Bölümü’nden mezun olduktan sonra girdiği yüksek lisans sınavını da başarıyla geçti.

    Öğretmenlik en çok sana yakışacak

    “Benim hayattaki en büyük şansım annem” diyen Altıncıoğlu, “Beni hiç yalnız bırakmadı, hep destek oldu. Elimden tutmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını herkese gösterdim” dedi. Anne Zeynep Koyunseven ise, “Azimle bu yola baş koyduk. Oğlum bana hayatımdaki en büyük hediyeyi verdi” diye konuştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Levent Gündüz ise “Onun tek bir amacı var o da öğretmen olmak. İnanıyorum ki bu hedefine de ulaşacak” dedi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orçun Berrakçay, Altıncıoğlu’nun iyi bir örnek olduğunu kaydetti.

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